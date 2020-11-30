30 Kasım 2020 Pazartesi 10:03 | Son Güncelleme:
Miray Daner'den kaza geçiren eski sevgilisi Kubilay Aka'ya ziyaret!
Çukur dizisinin yıldızı Kubilay Aka, geçen günlerde trafik kazası yaparak hayranlarını korkutmuştu. Büyük tehlike atlatan Aka'ya, eski sevgilisinden ziyaret geldi.
Hız tutkusuyla bilinen Kubilay Aka, geçtiğimiz günlerde trafik kazası yaparak hayranlarını korkuttu. Genç oyuncu, önlem olsun diye de özel bir hastanede gözetim altına alındı.
MİRAY DANER'DEN ESKİ SEVGİLİSİ KUBİLAY AKA'YA ZİYARET
Takvim'in haberine göre; Instagram'daki 'gossippasta' sayfası Miray Daner'in, önceki akşam hastaneye giderek eski sevgilisini ziyaret ettiğini iddia etti. Bu haber ikilinin hayranlarını heyecanlandırdı. Çiftin barış barışmadığı ise merak konusu oldu...