Miray Daner'den kaza geçiren eski sevgilisi Kubilay Aka'ya ziyaret!

Hız tutkusuyla bilinen Kubilay Aka, geçtiğimiz günlerde trafik kazası yaparak hayranlarını korkuttu. Genç oyuncu, önlem olsun diye de özel bir hastanede gözetim altına alındı.

MİRAY DANER'DEN ESKİ SEVGİLİSİ KUBİLAY AKA'YA ZİYARET

Takvim'in haberine göre; Instagram'daki 'gossippasta' sayfası Miray Daner'in, önceki akşam hastaneye giderek eski sevgilisini ziyaret ettiğini iddia etti. Bu haber ikilinin hayranlarını heyecanlandırdı. Çiftin barış barışmadığı ise merak konusu oldu...