Miray Daner'den flaş Kubilay Aka hamlesi!

Miray Daner, Kubilay Aka ile 2,5 yıllık ilişkisini kısa süre önce bitirmişti. Ayrılık çiftin hayranları üzerine şok etkisi yaratırken, Kubilay Aka ile Hilal Altınbilek’in samimi şekilde çekilmiş görüntüleri basına sızmıştı.

NİSPET YAPMIŞTI

Miray Daner, ayrılık sonrası ilk defa dün sosyal medyadan fotoğraf paylaşmış, oyuncunun gülücükler saçan karesi, 'aşk acısını atlattı' şeklinde yorumlanmıştı.

FLAŞ HAMLE!

Genç oyuncu bugün ise flaş bir hamlede bulundu. Ayrılık acısını atlatan ve gülücükler saçmaya başlayan Miray Daner, eski aşkını Instagram hesabından takipten çıkardı. Böylece Daner, Aka'yı tamamen hayatından sildi. Kubilay Aka ise eski sevgilisini takip etmeye devam ediyor.