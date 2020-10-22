Miray Daner yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü

Makeup artist Serhat Şen, sosyal medya hesabından Miray Daner’in bir fotoğrafını paylaştı. Daner'in fotoğrafına binlerce beğeni gelirken, bazı kişiler de tanımakta zorlandı.

Miray Daner, makeup artist Serhat Şen’in makyajı ile bambaşka birine dönüştü. Öyle ki, hayranları tanımakta zorlandı. Hatta fotoğrafın Miray Daner olmadığını bile iddia ettiler.

Oyuncunun Instagram’daki takipçileri de ikiye bölündü. Kimi çok beğendiğini dile getirdi, kimi de yaşından çok büyük gösterdiği, doğallığı kalmadığı için tepki gösterip eleştiri yağdırdı.

İşte Miray Daner'in o fotoğrafı...

Fotoğrafa gelen yorumlardan bazıları da şöyle:

-Tanıyamadım

-Acun abimizin çok iyi bir sözü var hay maşallah

-Çok amaa çok güzel

-Ne kadar değişmiş ya