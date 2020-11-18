Miray Daner ve Boran Kuzum'dan aşk dedikodularını alevlendiren pozlar!

Epidose dergisine röportaj veren iki oyuncunun, fotoğrafları çok konuşuldu. Miray Daner “Biz sıkı dostuz, çok iyi anlaşıyoruz ve birlikte eğleniyoruz” dese de Boran Kuzum’a bakışları, ihanet yüzünden ayrıldığı eski sevgilisi Kubilay Aka ile mutlu günlerinde verdiği pozları hatırlattı.

Miray Daner ile Boran Kuzum’u birbirine çok yakıştıran ve aşk yaşamaları için baskı yapan hayranları, sosyal medyada şunları yazdı:

“Sevgili olmakla vakit kaybetmeyin. Siz direkt evlenin.”

“Aslında sevgililer ama saklıyorlar.”

“Gözler kalbin aynasıdır.

“Siz birbirinize aşıksınız. İtiraf edin kurtulun.”

“Gördüğüm en güzel aşk pozları.”

“Bir kadın ancak sevdiği erkeğe böyle bakabilir.”