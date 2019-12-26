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  3. Miray Daner ve Boran Kuzum, Vatanım Sensin dizisinden sonra o diziyle dönüyor!

Miray Daner ve Boran Kuzum, Vatanım Sensin dizisinden sonra o diziyle dönüyor!

Miray Daner ve Boran Kuzum, Vatanım Sensin dizisinden sonra o diziyle dönüyor!

Vatanım Sensin dizisinde başrolü paylaşan ve oldukça beğenilen Miray Daner ile Boran Kuzum, yeniden bir araya geliyor. İkili, ‘Saygı’ dizisinde başrolleri Nejat İşler’le paylaşacak.

2018 yılında ABD’nin realite şov ve magazin kanalı E! Entertainment Television’ın düzenlediği ‘En İyi TV Çifti’ anketinde ilk kez bir Türk dizi çifti olarak yarışan ve dünya çapında çok izlenen dizilerin çiftlerini geride bırakan ikili, ‘Vatanım Sensin’in ardından ilk defa birbirleriyle karşılıklı oynayacaklar.

Leon ve Hilal karakterleri ile akıllara yazılan ve uyumlu halleriyle, oyunculuklarıyla Vatanım Sensin’de iz bırakan iki ünlü oyuncu BluTV’nin hazırlıklarını yaptığı Saygı dizisinde yeniden bir araya gelecek. Toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer’in yolu, onunla aynı amaç doğrultusunda hareket ettiğine inandığı iki genç ile kesişecek. Behzat Ç. - “Bir Ankara Polisiyesi” dizisinin senaristi Ercan Mehmet Erdem’in yazdığı dizi yepyeni bir oyuncu kadrosuyla sevenlerinin karşısına çıkacak. Dizi  BluTV'de yayınlanacak.


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