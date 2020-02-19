Miray Daner Kubilay Aka'yı unuttu! Eski rol arkadaşı Boran Kuzum'a gönlünü kaptırdı

Son dönemin en gözde genç oyuncularının aşk trafiği karıştı. Miray Daner, dizi setinde tanıştığı Kubilay Aka ile tam iki buçuk yıl boyunca doludizgin aşk yaşadı. Hayranlarının birbirine çok yakıştırdığı genç çiftin ilişkisi Ağustos 2019'da bitti. İddialara göre ise büyük aşkın bitme nedeni, Aka'nın Daner'e ihanet etmesiydi.

Ayrılıktan sonra haklarında birçok defa "Barıştılar" haberi çıkan eski aşıkların, tekrar bir araya gelmeyeceği kesinleşti. Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; 21 yaşındaki Miray Daner, gönlünü Aka ile aynı dizide rol aldığı eski rol arkadaşı Boran Kuzum'a kaptırdı. Daner ile 27 yaşındaki Kuzum'un ilişkisi ise bundan yaklaşık bir ay önce başladı.

İHANETE UĞRADI İDDİASI

Miray Daner ile Aka, iki buçuk yıllık ilişkilerini 2019 Ağustos'ta noktaladı. Büyük aşkın bitme nedeni olarak da Aka'nın güzel oyuncuya ihaneti gösterilmişti.