Miray Daner ile yollarını ayıran Kubilay Aka'ya ihanet iddiaları soruldu

Kubilay Aka, Türkiye turnesinin finalini İstanbul’da yapan Erkan Kolçak Köstendil'i yalnız bırakmadı.

İHANET İDDİALARI SORULDU

Miray Daner’i Hilal Altınbilek’le aldattığı ve bu yüzden ayrıldıkları iddialarıyla gündeme gelen Aka, sorulara yanıt vermedi. Oyuncu, “Gerekli açıklamaları ben konunun muhatabına yapıyorum.” dedi.