Miray Daner ile yollarını ayıran Kubilay Aka'ya ihanet iddiaları soruldu
Kısa süre önce Miray Daner ile ilişki sona eren Kubilay Aka, önceki gün Erkan Kolçak Köstendil'in “12 Numaralı Adam” adlı tek kişilik gösterisini izlemeye gitti.
Kubilay Aka, Türkiye turnesinin finalini İstanbul’da yapan Erkan Kolçak Köstendil'i yalnız bırakmadı.
İHANET İDDİALARI SORULDU
Miray Daner’i Hilal Altınbilek’le aldattığı ve bu yüzden ayrıldıkları iddialarıyla gündeme gelen Aka, sorulara yanıt vermedi. Oyuncu, “Gerekli açıklamaları ben konunun muhatabına yapıyorum.” dedi.