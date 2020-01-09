Miray Daner ile barıştığı iddia edilen Kubilay Aka'dan ilan-ı aşk gibi açıklama!

Geçen Ağustos ayında 2,5 yıllık ilişkilerini sonlandıran Miray Daner ve Kubilay Aka'nın yeniden barıştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Daner’in Aka ile barışmak için menajeriyle yollarını ayırma şartı koştuğu söylentileri de olay oldu. Bu iddialar karşısında sessizliğini ilk bozan ise Kubilay Aka oldu. Oyucudan ilan-ı aşk gibi bir açıklama geldi.

'BARIŞMA YOK, HENÜZ'

Dün akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülenen Kubilay Aka, barışma iddialarıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Menajerim ile yollarımızı ayırıyoruz bu doğru. Fakat hiçbir zaman iş ile aşkı karıştırmadım. Miray ile barışma durumum yok, henüz. Kendi kendime gelin güvey olmayayım. Miray ile düşman değiliz görsek selamlaşırız, konuşuruz."

Kubilay Aka'nın şuan barışma durumunun olmadığını söylemesinden sonra 'henüz' diye belirterek ilişkiye yeşil ışık yakması, çiftin hayranlarını heyecanlandırdı.