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  • Miray Daner-Boran Kuzum çifti aşk iddialarından sıkıldı
30 Ekim 2020 Cuma 13:06 | Son Güncelleme:

Miray Daner-Boran Kuzum çifti aşk iddialarından sıkıldı

Miray Daner-Boran Kuzum çifti aşk iddialarından sıkıldı

Miray Daner ile Boran Kuzum, önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. 'Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'yle gündemde olan ikili, haklarında sık sık çıkan aşk iddialarına yanıt verdi.

Daha önce pek çok kez aşk yaşadıkları iddia edilen Miray Daner ve Boran Kuzum, birlikte oldukları yönündeki iddialar için "Biz gerçekten çok iyi bir dostuz. Her defasında bunu söylemek zorunda kalıyoruz" diyerek tatlı bir sitemde bulundu.

"MİRAY İLE TEKRAR AYNI PROJEDE YER ALMAK ÇOK GÜZEL"

Snob Magazin'in haberine göre; rol aldıkları 'Saygı' dizisi hakkında konuşan Kuzum, "Miray ile tekrar aynı projede yer almak benim için gerçekten çok güzel oldu. 'Saygı' adlı dizimizin çekimlerini tamamladık. BluTv'de izleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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