Miray Daner-Boran Kuzum çifti aşk iddialarından sıkıldı

Daha önce pek çok kez aşk yaşadıkları iddia edilen Miray Daner ve Boran Kuzum, birlikte oldukları yönündeki iddialar için "Biz gerçekten çok iyi bir dostuz. Her defasında bunu söylemek zorunda kalıyoruz" diyerek tatlı bir sitemde bulundu.

"MİRAY İLE TEKRAR AYNI PROJEDE YER ALMAK ÇOK GÜZEL"

Snob Magazin'in haberine göre; rol aldıkları 'Saygı' dizisi hakkında konuşan Kuzum, "Miray ile tekrar aynı projede yer almak benim için gerçekten çok güzel oldu. 'Saygı' adlı dizimizin çekimlerini tamamladık. BluTv'de izleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.