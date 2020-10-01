Miray Daner: Aşık olduğumda şeffaf ve içtenim

“Oyuncu olmasaydım psikolog ya da sosyolog olurdum” diye belirten başarılı güzel, dijital platformların dizi ve film sektörü üzerinde etkisini şöyle değerlendiriyor :

“Çeşitlilik sağladı. Daha cesur senaryolar ve özgür oyunculuklar dijital platformlar ile hayatımızdaki yerini aldı. Olması da gerekliydi. Çünkü sanat da sanatçı da tam bağımsız olduğu zaman çağ atlar”.

Aşık olduğunda şeffaf ve içten olduğunu belirten Miray Daner aşk hakkında şunları söyledi: “Sadece iki insan arasında değil, ruhunuza dokunan her şeye aşk duyabilirsiniz. Bence aşk, doruklarda olan bir sevgi çeşididir”