Miray Akay Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlandı! Miray Akay kimdir kaç yaşında?

Güneş'in Kızları dizisinde adını duyuran ve son olarak Bizim Hikaye dizisinde rol alan 19 yaşındaki genç oyuncu Miray Akay, dün akşam 20 yaşındaki oyuncu meslektaşı Atilla Doğukan Türkyılmaz ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişan töreni düzenledi. İkilinin küçük yaşta nişan yapması sosyal medyada olay oldu.Genç oyuncu sözlendiğini Instagram hesabından yayınladığı video ile nişanlandığını duyurdu ve paylaşımında şunları söyledi: "Bu mutlu günümüzde yanımızda olan aile büyüklerimiz başta olmak üzere, yanımızda olamayıp tebriklerini ve güzel dileklerini ileten bütün tanıdıklarımıza ve takipçilerimize çok teşekkür ederiz.Biz dört yıllık bir birlikteliğin ardından birbirimize söz vermeyi bırakıp sözlenmeyi seçtik,ailelerimiz de uygun gördüler..."

MİRAY AKAY KİMDİR?

Miray Akay, 17 Temmuz 2000 tarihinde Türk bir baba ve Ukranyalı bir annenin çocuğu olarak Ukrayna'da doğmuştur. Asıl adı Myroslava Kosteva Akay'dır. 1993 doğumlu bir ablası ve 2002 doğumlu bir erkek kardeşi vardır. İlkokul ve ortaokulu İstanbul Bahçelievler Ali Haydar okulunda okumuştur. Eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde devam etmektedir.

Miray Akay, üç yaşından beri oyunculuk yapmaktadır. Çeşitli reklam filmleri ve kliplerle birlikte, Türkmalı, Bitmeyen Şarkı, Çıplak Gerçekler gibi televizyon dizileri; Balık ve Kelebeğin Rüyası gibi sinema filmlerinde rol aldı.

2014 Frankfurt Türk Film Festivali’nde Halam Geldi ve Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmlerindeki başarılı oyunuyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Jale Arıkan ile paylaştı.

Şimdilerde FOX Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Bizim Hikaye dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Miray Akay 1.65 metre boyunda, 52 kilo ve Yengeç burcudur.

Ödülleri:

2014 – Frankfurt Türk Film Festivali – oyunuyla En I·yi Kadın Oyuncu ödülünü Jale Arıkan ile paylaştı.( Halam Geldi ve Eve Dönüş: Sarıkamış 1915)

Miray Akay'ın rol aldığı diziler filmler:

2018 – Servet (TV Dizisi)

2017 – Bizim Hikaye (Zeynep) (TV Dizisi)

2017 – Dayan Yüreğim (Nazlı) (TV Dizisi)

2015 – Güneşin Kızları (Peri Yılmaz) (TV Dizisi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Gülten) (TV Dizisi)

2013 – Kelebeğin Rüyası (Mediha’nın Kardes¸i) (Sinema Filmi)

2013 – Halam Geldi (Reyhan) (Sinema Filmi)

2013 – Balık (Deniz) (Sinema Filmi)

2013 – 20 Dakika (Duru Halaskar) (TV Dizisi)

2012 – Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 (Nihan) (Sinema Filmi)

2012 – Çıplak Gerçek (Selin) (TV Dizisi)

2010 – Türkmalı

2010 – Bitmeyen Şarkı (TV Dizisi)