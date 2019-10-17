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  3. Miras kavgası yüzünden ortalık karıştı! Dilber Ay'ın mezarı mı açılıyor?

Miras kavgası yüzünden ortalık karıştı! Dilber Ay'ın mezarı mı açılıyor?

Miras kavgası yüzünden ortalık karıştı! Dilber Ay'ın mezarı mı açılıyor"

Ünlü sanatçı Dilber Ay, geçtiğimiz nisan ayında kalp krizi nedeniyle 63 yaşında hayatını kaybetmişti.

Dilber Ay'ın ölümünden sonra çocukları ve eşi miras kavgasına tutuştu. 2. Sayfa programına telefonla bağlanan aile bireyleri, birbirine girdi.

MEZARI MI AÇILACAK?

Dilber Ay'ın küçük kızı Filiz, miras için sanatçının mezarını açtırmaya karar verdiğini açıkladı. Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, mirasın 4'te 3'üne sahip olan oğlu Ünal ve annesinin nüfusuna kayıtlı olmayan Filiz canlı yayında hesaplaştı.

Filiz, "Ne telefon açan var, ne soran var? Hangi emeğiyle almış evi arabayı, hangi biri yardım etmiş anneme! Televizyonlara çıkıp karımın mezarını yaptıramam demedi mi? Ben hakkımı istiyorum. Annemin acısını yaşatmadınız. Benim annemin paralarını yediler. Biz nüfusta annemin üzerinde görünmüyoruz, bu yüzden annemin mezarını açtırmak istiyorum. İbrahim Bey'in annemin malları üzerinde hiçbir hakkı yok. Bizi bu durumlara düşüren İbrahim. Annemin vefatından sonra bizi bir araya getirmesi gerekirdi." dedi.

'İKİNCİ GÜN MİRAS DERDİNE DÜŞTÜLER'

Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş ise, "Bu kızlar var ya... İkinci gün miras derdine düştüler... Bunlar neyin peşinde anlayamadım. Ben acımı yaşayamadım. Önceleri baba diyorlardı şimdi abi diyorlar. Ben onlara öz babalarının yapmadığını yaptım. " dedi. Aile fertlerinin ortak bir noktada anlaşıp anlaşamayacağı ve Dilber Ay'ın mezarının açılıp açılmayacağı ise henüz merak konusu.

Öte yandan Dilber Ay'ın iki kız ve bir erkek olmak üzere üç çocuğu var ancak iki kızı nüfusta ünlü sanatçının üzerine kayıtlı değil.

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