Mine Tugay'ın kaprisleri 'Zalim İstanbul' dizisinin sonu oldu!

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

SENARYODAKİ GERGİNLİK GERÇEK Mİ OLDU?

İlk 4 bölümüyle reyting yarışında 'Çukur' ve 'Söz' gibi iddialı dizilere kafa tutmayı başaran ‘Zalim İstanbul’ dizisinde sona gelindi.

Geçen nisan ayından itibaren seyirciyle buluşan dizinin 7-8 bölüm sonra final yapması planlanıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve genç isimlerle güzel bir diziydi.

Ancak setten kulağıma gelenler hiç hoş değil.

Mine Tugay, rolü gereği gergin ve agresif hallerini gündelik hayatına da taşımış.

Sette adeta rolünü yaşıyormuş.

Şeniz karakteri gibi sinir küpüymüş.

Kaprisleri de cabası…

Şimdi biliyorum ki, kimse bunu kabul etmeyecek.

Ama ateş olmayan yerden duman çıkmıyor.

Belki gerginliğinin sebebi, dizide istediği çıkışı yapamamış olmasıdır.

Bilinmez ancak dizinin en popüler ismi hiç kuşkusuz ki Bahar Şahin oldu.

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