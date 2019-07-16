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Estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı

Estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı

Güzelliği ile adından söz ettiren oyuncu Mine Tugay, estetiksiz haliyle tekrar sosyal medyanın gündemine oturdu. Tugay'ın o halini ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Oyuncu Mine Tugay, görüntüsüyle sosyal medyanın bir kez daha gündemine geldi.

Geçtiğimiz günlerde bikinili paylaşımıyla kendine hayran bırakan Mine Tugay'ın, sosyal medyada estetiksiz fotoğrafları paylaşılmaya başlandı.

40 yaşında olan oyuncu, şimdiler güzelliği ile adından söz ettirirken, paylaşılan estetiksiz halini ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Çoğu takipçi başarılı oyuncuyu çok güzel bulurken, bazıları " Eski halin kalbimizde bir yaradır" yorumlarında bulundu.

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