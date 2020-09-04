Mimar o ırkçılığı affetmedi! Athena Gökhan Özoğuz'dan şikayetçi oldu

Şarkıcı Gökhan Özoğuz hakkında Twitter’da Suriyelilerle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan suç duyurusunda bulunuldu. Mimar Zeynep Melek Bulut’un sunduğu dilekçede, Özoğuz’un “Çok iyi yazı! 1 milyon Suriyeli var ve her geçen gün çoğalmaya devam ediyor. Çete savaşları kapıda. Savaş bitti. Neden ülkelerine geri dönmüyorlar?” sözlerine yer verildi.

İKİ MESAJA SUÇ DUYURUSU



Ayrıca Özoğuz’un bir sonraki paylaşımında, “Suriyelilerin sadece isimler ve listeleri ile peynir ekmek gibi vatandaş yapılma sebepleri, seçimde oy kullanmaları konusu ve bu insanların üreme sayısı 10.000.000’ları bulması ve her geçen gün çeteleşip artarken kontrolden çıkmaları korkunç” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

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