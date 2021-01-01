Milyonluk aracını perte çıkarmıştı: Enes Batur'un yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı

Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform Exxen'de yer alacak olan ünlü sosyal medya fenomeni Enes Batur, geçtiğimiz haftalarda Etiler Tepecik yolu üzerinde kaza yapmıştı. 1 milyon 350 bin TL değerindeki lüks aracının hakimiyetini kaybeden Enes Batur, önce orta refüjdeki ağaca vurmuş sonra yol kenarında park halinde arabaya vurarak durabilmişti. Aracı perte çıkan Enes Batur, yeni oyuncağıyla görüntülendi.



Yılbaşı günü objektiflere takılan Enes Batur, muhabirlerle sohbet etti. Exxen'de yeni bir projeye başlamış olan Enes Batur yeni aracıyla ilgili sorulan sorulara yanıt verdi.

Muhabirlerin ısrarla arabasının fiyatını sormasına kaçamak yanıtlar veren Enes Batur, 'Fiyatı önemli değil. Benim için daha çok hoşuma giden tarzda... Çok lükse düşkün değilim çocukluğumdan beri. Özel bir cipim olsun istiyordum bunu aldım.' dedi. Muhabirlerin 'Aracınız milyon değerinde mi?' sorusunu gülerek geçiştirdi.