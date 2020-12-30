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  • Milyoner'de sürpriz Müge Anlı sorusu Kenan İmirzalıoğlu'nu gülümsetti! Sorunun cevabı bakın ne çıktı...
30 Aralık 2020 Çarşamba 09:48 | Son Güncelleme:

Milyoner'de sürpriz Müge Anlı sorusu Kenan İmirzalıoğlu'nu gülümsetti! Sorunun cevabı bakın ne çıktı...

Milyoner'de sürpriz Müge Anlı sorusu Kenan İmirzalıoğlu'nu gülümsetti! Sorunun cevabı bakın ne çıktı...

Kim Milyoner Olmak İster'e geçtiğimiz akşam sürpriz Müge Anlı sorusu damga vurdu. Yarışmacıya sorulan sorunun şıkkındaki Müge Anlı detayı, sunucu Kenan İmirzalıoğlu dahil herkesi gülümsetti. Sürpriz sorunun cevabı ise bakın ne çıktı...

ATV ekranlarının severek takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bir soruda Müge Anlı detayı dikkat çekti. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu, sorunun cevap şıklarını okuyunca stüdyoda bulunan herkes gülümsemekten geri duramadı.

Geceye damga vuran soru ve doğru cevabı ise bakın ne oldu...

Yarışmacı Pelin Söğüt'e sorulan "Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birdenbire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?" sorusunda şıklarda yer alan "Müge Anlı'da ararken Milyoner'de" şıkkı stüdyodaki herkesi gülümsetti.

Sorunun şıkları şu şekildeydi:

A) Okyanusta ararken çölde

B) Kutupta ararken Ekvator'da

C) Gökte ararken yerde

D) Müge Anlı'da ararken Milyoner'de

Sorunun doğru yanıtı "Gökte ararken yerde" oldu ve yarışmacı Pelin hanım soruya doğru yanıt verdi.

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