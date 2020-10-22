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22 Ekim 2020 Perşembe 22:37 | Son Güncelleme:

Miley Cyrus: Uzaylılar beni kovaladı

Miley Cyrus: Uzaylılar beni kovaladı

Interview dergisine röportaj veren ünlü şarkıcı Miley Cyrus, ‘bir tür UFO' tarafından kovalandığını ve bir uzaylıyla göz göze geldiğini öne sürdü.

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, ‘bir tür UFO’ tarafından kovalandığını ve ardından bir uzaylıyla göz göze geldiğini öne sürdü. “Arkadaşımla San Bernardino’dan geçerken bir çeşit UFO tarafından kovalandım” diyen Cyrus, şöyle devam etti:

GÖKYÜZÜNE BAKAMAM

“Uçtuğunu ben de arkadaşım da gördük. Esasında kendimi hiç tehdit altında hissetmedim. Bana baktı ve göz teması kurduk ve bence aslında beni sarsan buydu, tam olarak anlayamadığım bir şeyin gözlerine baktım. Artık gökyüzüne aynı gözle bakamam. Geri gelebileceklerini düşündüm.”

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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