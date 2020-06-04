'Midemi bulandıran çok şey var' demişti... Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup barıştı!

Altı aylık ilişkilerine geçen sene yaz aylarında nokta koyan Mustafa Sandal ve Melis Şütşurup'un, dün öğle saatlerinde Sütşurup’a ait araç içinde Nişantaşı’nda görüntülendikleri iddia edildi.

Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile yollarını ayırdıktan sonra verdiği röportajda 'Melis ile keyifli vakit geçirdik' açıklamasını yapmıştı.

Melis Özşurup ise, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mustafa ile ilişkimizin bitme nedeni onun telefonunda gördüğüm bir mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı. Ama bunlar aldatma ihanet gibi konular değil. Daha çirkin şeyler, detayına girmem bana yakışmaz. Ama Mustafa’nın röportajında 'Melis ile vakit geçirdik' cümlesini çok saygısızca buldum. Yazık! Bu vakti ne için harcadığını gerçekten merak ediyorum."