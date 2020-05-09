Miami'de karantinada olan Şevval Şahin: Şu an İstanbul'da olmak istemezdim!

İngiltere'de tanıştığı Pakistanlı sevgilisi Syed Amir Ali Kirmani’den geçtiğimiz eylül ayında ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, tatil pozları ile sosyal medyayı sallamıştı. 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin karantina günlerini, yazılım mühendisi sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın ABD-Miami'deki evinde geçiriyor.

'NORMAL HAYATA NASIL DÖNECEĞİM BİLMİYORUM'

Buradan 2.Sayfa adlı programa canlı olarak bağlanan Şahin karantina günlerinden bahsetti ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şahin şöyle konuştu: “Kendimle vakit geçirmeye ve karantinada yaşamaya o kadar alıştım ki normal hayata nasıl döneceğim bilmiyorum. Şu anda Londra’da ya da İstanbul’da olmak istemezdim.”

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflara gelen yorumlar hakkında da konuşan Şevval Şahin, "Fotoğraflarıma gelen negatif yorumlar canımı sıkabiliyor ancak bu konuda yapabileceğim bir şey yok! Onların kendi tercihi…" demekle yetindi.