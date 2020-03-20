MFÖ'nün Fuat Güner'i yıllar sonra açıkladı: Paris'teki havalimanı yolunu ben yaptım

İpek Açar’ın TRT Müzik’teki programına MFÖ’nün üyelerinden Fuat Güner konuk oldu. Yayında sevilen şarkılarını seslendiren Güner, İpek Açar ile de düet yaptı. Programın sohbet kısmında ise Güner, hiç bilinmeyen gerçeği açıkladı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunu olan Fuat Güner, müzik işine girmeden önce bir dönem mühendislik yaptığını söyledi. Karayollarında ve özel bir şirkette çalıştığını belirten Güner, “Paris Charles de Gaulle Havalimanı’nın yollarını ben yaptım, kimse bilmez. Hâlâ zevk için trigonometri problemi çözerim” dedi.