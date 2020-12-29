MFÖ'den Ele Güne Karşı belgesel!

Önümüzdeki günlerde açılacak Gain Medya platformunda yayınlanacak Ele Güne Karşı belgeseli, Mazhar Fuat Özkan grubuyla ilgili bilinmeyen detayları, sahne arkası deneyimlerini, yaratım süreçlerini ve kısacası ekibin köklü tarihini tüm detaylarıyla hayranlarına anlatacak. 50 yıllık kariyer yolcuklarını anlatacak olan müzik grubunun röportajları ocak ayında izleyiciyle buluşacak.