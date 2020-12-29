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29 Aralık 2020 Salı 00:54 | Son Güncelleme:

MFÖ'den Ele Güne Karşı belgesel!

MFÖ'den Ele Güne Karşı belgesel!

İlk albümlerini 1984 yılında yayınlayan MFÖ grubu şimdi müzik hayatlarını konu alan bir belgesel ile dijital medyaya geliyor.

Önümüzdeki günlerde açılacak Gain Medya platformunda yayınlanacak Ele Güne Karşı belgeseli, Mazhar Fuat Özkan grubuyla ilgili bilinmeyen detayları, sahne arkası deneyimlerini, yaratım süreçlerini ve kısacası ekibin köklü tarihini tüm detaylarıyla hayranlarına anlatacak. 50 yıllık kariyer yolcuklarını anlatacak olan müzik grubunun röportajları ocak ayında izleyiciyle buluşacak.

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