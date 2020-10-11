MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson sezon açılışı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un da katıldığı gecede sanatçı sevilen şarkılarını seslendirdi. MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson repertuvarında ‘’Ah Bu Ben”, “Sarı Laleler”, “Benim Hala Umudum Var” gibi dillere pelesenk olmuş şarkılara yer verdi. Alanson’a sevenleri sosyal mesafe kurallarına uyarak eşlik etti.