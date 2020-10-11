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11 Ekim 2020 Pazar 23:14 | Son Güncelleme:

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson sezon açılışı

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson sezon açılışı

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson, Esenler Belediyesi'nin 2020-2021 yılı “Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu” açılışını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un da katıldığı gecede sanatçı sevilen şarkılarını seslendirdi. MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson repertuvarında ‘’Ah Bu Ben”, “Sarı Laleler”, “Benim Hala Umudum Var” gibi dillere pelesenk olmuş şarkılara yer verdi. Alanson’a sevenleri sosyal mesafe kurallarına uyarak eşlik etti.

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