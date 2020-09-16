MFÖ grubu üyelerinden Özkan Uğur sağlık çalışanlarını unutmadı! 'Kalplerimiz sizinle atıyor'

MFÖ grubu üyelerinden Özkan Uğur, sağlık çalışanlarını unutmadı. Pandemi döneminde büyük mücadele veren sağlıkçılar için “Kalplerimiz sizinle atıyor” diyerek onların yanında olduğunu şu sözlerle hatırlattı: “Tüm sağlık çalışanlarına onları unutmadığımızı hatırlatalım. Onların özverili çalışmaları sayesinde yaşama tutunduğumuzu unutmayalım.”