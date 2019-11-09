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Metropolitan'da Türk cazı

Metropolitan'da Türk cazı

Genç şarkıcı Esra Zeynep Yücel, 21. yüzyılın en büyük müzelerinden biri olarak kabul edilen New York Metropolitan Sanat Müzesi’nde muhteşem bir konser verdi.

Amerika’nın en büyük sanat müzesi Metropolitan Müzesi’nde bir ilk yaşandı. Başarılı Türk caz vokali Esra Zeynep Yücel, müzede muhteşem bir konsere imza attı. Stanford Jazz Akademisi’ne kabul edilen sayılı müzisyenlerden biri olan Yücel, müzenin Türk-İslam Eserleri Organizasyonu’nun davetinde sahne aldı. Türk ezgilerinden oluşan repertuvarını kendine özgü caz yorumuyla seslendiren Yücel’e sahnede, dünyaca ünlü Türk saksofon sanatçısı İlhan Erşahin ve gitarist Emre Yılmaz eşlik etti. Bu özel gecede sahne alan Yücel, New York’ta bir araya gelen sanat dünyasının seçkin isimlerini Türk ezgileriyle buluşturdu. 

Stanford Jazz Akademisi’ne kabul edilen sayılı müzisyenlerden biri olan Esra Zeynep Yücel, Jazz Akademisi’ndeki eğitimi boyunca Madeline Eastman, Kate McGary ve Lisa Fisher gibi isimlerle çalıştı.


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