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  • Metin Yıldız'ın eski eşi Elvan Pınar isyan etti: Kızını görmeye 3 yıl sonra geldi!
18 Eylül 2020 Cuma 12:39 | Son Güncelleme:

Metin Yıldız'ın eski eşi Elvan Pınar isyan etti: Kızını görmeye 3 yıl sonra geldi!

Metin Yıldız'ın eski eşi Elvan Pınar isyan etti: Kızını görmeye 3 yıl sonra geldi!

Oyuncu Metin Yıldız'dan 7 yıl önce boşanan Elvan Pınar, çarpıcı iddialarda bulundu. Pınar, "Eski eşim dört yıldır nafakamı ödemiyor. Hakkımı icra yoluyla alacağım" dedi.

2008 yılında evlenen Metin Yıldız ve Elvan Pınar 2013 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Çiftin 10 yaşındaki kızları Şimal'ın velayeti anneye verilmişti.

"4 YILDIR NAFAKA VERMİYOR"

Snob Magazin'in haberine göre; Metin Yıldız'ın, dört yıldır eski eşine nafaka ödemediği ortaya çıktı.

Elvan Pınar, "Dört yıldır nafaka alamıyorum. Nafakamı ödemek zorunda. Önceki ödemeleri icra yoluyla almıştım. Tekrar dava açmaya hazırlanıyorum. Para ödemediği halde utanmadan nafaka ödediğini söylemiş" diyerek eski eşine çıkıştı.

"KIZINI GÖRMEYE BİLE 3 YIL SONRA GELDİ"

Elvan Pınar, "Beş yıldır kızımla Bodrum'da yaşıyoruz. Kızını görmeye bile üç yıl sonra geldi. Kendisi oyuncu olduğu için gerçek hayatta da oynamayı seviyor" açıklamasında bulundu.

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