Metin Şentürk yıllar sonra açıkladı: Çocuk kör doğar diye istemedi!

Metin Şentürk Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı’nın sunduğu YouTube programı ‘Magazin Noteri’ne Metin Şentürk konuk oldu.

Fulya Kalkavan’la boşanma sebebini açıklayan Metin Şentür, “Temeli, çocuktur. Doğarsa kör olacak diye tereddütleri vardı. Genetik problemin varlığı belli, durum belli ve ben belliyim. Bunun kararı daha öncesinden verilmeliydi” şeklinde konuştu.