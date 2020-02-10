Metin Şentürk kimdir? Metin Şentürk kaç yaşında, nereli?

Metin Şentürk kaç yaşında, nereli? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Metin Şentürk, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Metin Şentürk'ün sevenleri ünlü şarkıcının hayatı hakkında arama yapmaya başladı. Üç yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu gözlerini kaybeden Metin Şentürk'ün hayatı ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

METİN ŞENTÜRK KİMDİR?

Metin Şentürk, 16 Mayıs 1966 tarihinde Fatih, İstanbul'da doğmuştur. Üç yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucunda gözlerini kaybetmiştir. Öğrenim hayatına İstinye'de bulunan, görme engelliler için eğitim veren okulda başlamıştır. Lise döneminde Büyükçekmece Lisesi'nde gözleri tamamen gören öğrenciler ile birlikte okumuş ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na girmiştir. 1987-1988 yılında konservatuvarı bitirmiştir.

Metin Şentürk 2 Nisan 2010'da dünyanın en hızlı görme engelli sürücüsü olmayı başarmıştır. Ralli sürücüsü olan Volkan Işık'ın radyo yardımıyla GAP Havaalanı'nda Ferrari F430 sürmüştür. Metin Şentürk 303.62 km/h hıza ulaşmayı başarmıştır. Daha önceki resmi rekor İngiliz Mike Newman'a aittir. (284 km/h)

Diskografi

Elimdeki Fotoğrafın, (1987 - Yaşar Kekeva Plak)

Bırakma Beni, (1991 - Yaşar Kekeva Plak)

Allah Biliyor, (1992 - Raks Müzik)

Yaktın Beni, (1993 - Raks Müzik)

Sana Aitim, (1995 - Raks Müzik)

Son Nokta, (1996 - Raks Müzik)

Dünya Güzeli, (1997 - Raks Müzik)

Sahte Dünya, (1999 - Prestij Müzik)

Hazinem, (2000 - Prestij Müzik)

Yolun Yarısı,(2001 - Şentürk Müzik)

Dönmem Gerek,(2002 - Şentürk Müzik- Mod Müzik)

Kalpten Kalbe,(2003 - Avrupa Müzik)

Masal,(2006 - Seyhan Müzik)

Zamanda Yolculuk,(2008 - Seyhan Müzik)

Metin Şentürk ile Türk Sanat Müziği, (2009 - Seyhan Müzik)

Bana Sen Lazımsın, (2012 - Seyhan Müzik)

Kelebek , (2015 - DMC)