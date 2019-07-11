Metin Hara'dan Adriana Lima açıklaması

Çiftin fotoğraflarının yayılmasının ardından sessizliğini bozan Metin Hara, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak açıklama yaptı:

İŞTE METİN HARA'NIN YAPTIĞI O AÇIKLAMA

"Sürekli özel hayat hakkında soru geliyor ama ben özel hayat hakkında konuşmuyorum. Yine konuşulmasını doğru bulmuyorum ama biz 5 ay önce zaten yolları ayırdık. Ben Türkiye'ye gelmeye karar verdim çünkü annemin 12 cm tümörü var. Ameliyatında ve sonrasında yanında olmak ve onlarla zaman geçirmek çok önemliydi. O yüzden ne olursa olsun hayatımızdaki her kişi, birlikte olduğumuz, dostluk kurduğumuz her kişiye adil, hoşgörülü ve saygılı davranmanın taraftarıyım."







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