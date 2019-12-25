Metin Hara, Ayşe Akın ile aşk mı yaşıyor? İddialara bomba yanıt!

Geçtiğimiz gün şarkıcı Emre Kaya’nın doğum günü partisinde görüntülenen Ayşe Akın’a hakkındaki aşk dedikoduları soruldu. Metin Hara’yla ilgili soruları “Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum” diyerek geçiştiren Akın, “Ama ilişki iddiasını yalanlamıyorsunuz” sorusu üzerine de “Şu an bir şey demiyorum” dedi.

AYŞE AKIN KİMDİR?

Ayşe Akın, 24 Ocak 1992 tarihinde bir Türk ailenin kızı olarak Belçika'da doğmuştur.

Aslen Afyonlu olan genç oyuncu, henüz 4 yaşındayken annesinin kendisini ajansa kaydetmesiyle daha o yaşlarda fotomodellik yapmaya başladı. Belçika'da 12 yaşında iken bir kulüpte altı ay futbol oynamış. 2010 yılında Belçika'da bir güzellik yarışmasına katılmış ve Brüksel Güzeli olmuştur. 4 dil bilen Ayşe, yurt dışında adını söylemekte zorlandıkları için adını bir dönem "Ayshe" olarak kullanmıştır.

Türkiye'ye gelmeden önce Brükselde İşletme-Ekonomi okuyordu ama Türkiye'den oyunculuk teklifi alınca her şeyi bıraktı ve geldi. Craft Atölyesi'nde oyunculuk ve diksiyon eğitimi aldı.

2011 yılında kendisi gibi Belçikalı-Türk futbolcu Önder Turacı ile de kısa süreli bir evlilik yaşadı.

Kamera karşısına ilk kez 2013'te Muhteşem Yüzyıl isimli dizi ile geçti. Dizide Cenevizli Gabriela karakterini canlandırdı. Dizi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşananları anlatıyor. Dizinin başrollerinde Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Perçin, Selma Ergeç, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Pelin Karahan ve Okan Yalabık gibi başarılı oyuncular yer aldı. 2014'te ise Güllerin Savaşı isimli dizide Duygu karakterini canlandırdı. Dizinin başrollerinde ise Canan Ergüder, Barış Kılıç, Damla Sönmez ve Sercan Badur yer aldı.

Oyunculuğunu yanında bir dönem müzikle de ilgilenen Ayşe Akın, Ajda Pekkan'ın Kim Ne Derse Desin isimli şarkısını yorumladı. İlk şarkısı olmasına rağmen üç ay içerisinde 15 milyon civarında tık aldı. Sonradan 40 milyonu geçmiştir. Arkadaşının katılmak için başvurduğu yarışmada tesadüf eseri sesi fark edilen Ayşe Akın, Ayshe ismiyle müzik dünyasında yerini aldı.

2016'da sinemaya da adım atan Ayşe Akın, Kervan 1915 isimli filmde başrol olarak rol aldı. Film, Ermeni vatandaşların bir kısmının hayatını kurtaran Salim isimli bir adamın yaşadıklarını anlatıyor. Filmde Murat Han, İpek Tuzcuoğlu, İbrahim Kendirci, Ayşe Akın, Yeşim Ceren Bozoğlu, Hakan Karahan ve Burhan Gençkol yer aldı.

Müzik kariyerine Sony Music ile devam ettiren Ayşe, 'Ben Bile Şok' adlı şarkıyla ikinci klibini çekmiştir.

2017 yılında anoreksiya hastalığı ile gündemin ortasına oturan Ayşe Akın, bu hastalığı nasıl yendiğini farklı mecralardan tüm Türkiye'ye paylaştı ve uzman doktorları, diyetisyenleri, psikologları bir araya getirip bu hastalığa maruz kalan birçok gence umut ışığı olup onları ücretsiz tedavi olmalarına vesile olmuştur.

Şimdilerde yeni bir şarkı projesi ile tekrar müzik piyasasına farklı tarzıyla adından söz ettirecek. Düet yaptığı şarkı, Mayıs 2018in ilk haftasında Sony Music tarafından çıkarılacak.

Albümleri :

2016 – Ben Bile Şok (single)

2015 - Kim Ne Derse Desin (single)