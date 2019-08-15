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  3. Metallica'dan çocuk hastanesine 250 bin avro bağış

Metallica'dan çocuk hastanesine 250 bin avro bağış

Metallica'dan çocuk hastanesine 250 bin avro bağış

ABD'li müzik grubu Metallica, Romanya'da çocuk hastanesine 250 bin avro (yaklaşık 1 milyon 564 bin TL) bağışladı.

"Emerging Europe"un haberine göre Metallica, Romanya'nın başkenti Bükreş'te vereceği konser öncesinde, ülkenin ilk pediatrik onkoloji hastanesini inşa eden "Daruieşte Viata" adlı kuruluşa 250 bin avro bağış yaptığını duyurdu.

Bağışın, Metallica'nın kar amacı gütmeyen "All Within My Hands" vakfı aracılığıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Onkoloji ve Pediatrik Radyoterapi Hastanesinin, Romanya'da pediatrik onkoloji konusunda uzmanlaşmış ilk hastane olacağı belirtildi.

Hastanede, her yıl 9 bin 600 onkolojik ve onkolojik olmayan ameliyat yapılabileceği, ayrıca kanserli 300'den fazla çocuğun tedavi edilebileceği kaydedildi.

İnşasına 2018'de başlanan hastanenin 2020'de açılması bekleniyor.

(AA)

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