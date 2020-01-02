Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe hamile mi? O detay kafaları karıştırdı!

Amine Gülşe ile 7 Haziran'da dünyaevine giren Mesut Özil, sosyal medyadan yeni yıla girerken fotoğraf paylaştı. Yıldız futbolcu Özil, yeni yılı Gülşe ile Londra'da karşıladı. Köpekleri ile poz veren çift, fotoğrafın altına Türk bayrağı ekledi.

AMİNE GÜLŞE HAMİLE Mİ?

Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe’nin bu fotoğrafı Instagram’da şöyle merak uyandırdı, “Amine’nin karnı şiş, bebek yolda mı?” Amine bebek soruları karşısında sessiz kalıyor.