Mesut Özil'den Amine Gülşe'siz balayı! O soruya cevap vermedi...

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile ünlü model Amine Gülşe, 7 Haziran'da İstanbul'da yapılan düğünle evlendi. Çift balayını Mesut Özil'in Çeşme'de yaptırdığı 2 katlı süper lüks villa da geçiriyordu.Alaçatı’da tatilini sürdüren Özil, yaklaşık bir haftadır eşi Amine Gülşe ile görülmüyor. Balayına çıkan çiftten Özil, neredeyse tüm vaktini Almanya’dan gelen misafirleri ile geçiriyor.

Beachlere erkek arkadaşlarıyla giden Mesut Özil, akşam yemeklerini de erkek arkadaşları ile yiyor. Önceki akşam bir mekandan çıkan Özil’e “Eşinizi bir süredir yanınızda göremiyoruz?” diye soruldu. Başını öne doğru eğen Özil, soruları yanıtsız bıraktı.