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  3. Mesut Özil yine yaptı yapacağını!

Mesut Özil yine yaptı yapacağını!

Mesut Özil yine yaptı yapacağını!

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, üye olduğu vakıf aracılığıyla Tanzanya'daki çocukların ameliyat masraflarını karşıladı.

Amine Gülşe ile 7 Haziran'daki düğününde, düğün hediyesi olarak yakınlarından üyesi olduğu Big Shoe Vakfı'na bağışta bulunmalarını rica eden Mesut Özil, gönülleri fethetti. Ünlü çift adına vakfa yapılan bağışlarla Tanzanya'daki çocukların ameliyat masrafları karşılandı.

16 BİN KİŞİYE YEMEK VERMİŞTİ
"Yaşamı değiştiren ameliyatları yapamayan aileleri, finanse ederek 1000 çocuğa daha iyi bir gelecek vereceğiz." diyen Mesut Özil, düğün gününde de Kızılay'a bağışta bulunarak 16 bin kişiye yemek vermişti.

BREZİLYA'DA ÇOCUKLARI SEVİNDİRMİŞTİ
Yıldız futbolcu, üyesi olduğu vakıf aracılığıyla 5 yıl önce Brezilya'daki çocukların ameliyat masraflarını üstlenmişti.

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