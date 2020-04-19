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  3. Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin kızları Eda'ya reklam piyangosu

Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin kızları Eda'ya reklam piyangosu

Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin kızları Eda'ya reklam piyangosu

Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin kızları Eda'ya bir bebek bezi markasından 5 milyon TL'lik reklam filmi teklifi geldi.

Arsenal’de forma giyen Türk asıllı yıldız futbolcu Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe’nin geçen nisan ayında kucaklarına aldıkları kızları Eda, reklamcıların son gözdesi oldu. Firmaların peşine düştüğü minik Eda’ya bir bebek bezi markasından teklif geldi.

SICAK BAKIYORLAR

Ünlü çiftin bebeğini reklamda oynatmak isteyen firma, tam 5 milyon TL rekor bir teklifte bulundu. Kızlarının üzerine titreyen çiftin gelen teklifi şimdilik düşündüğü öğrenildi. Çift eğer teklifi kabul ederse 5 milyon TL’nin bir miktarını üyesi oldukları Bigshoe Vakfı aracılığıyla ameliyat ihtiyacı olan çocukların masrafı için kullanacak. 


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