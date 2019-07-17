Mesut Özil saçlarını sarıya boyattı ama kimse inanmadı

Premier Lig ekibi Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil saçlarını sarı renge boyadı. Twitter'da bazı kullanıcılar ise Mesut'un yaşlandırma programı kullandığını sandı.

Sosyal medyada Mesut için çok sayıda yorumlar yapılırken; takım arkadaşı Pierre-Emerick Aubameyang da geri kalmadı.

AUBAMEYANG'DAN GÜLME EMOJİLİ PAYLAŞIM

Mesut ile 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan ABD Milli Takımının kaptanı ve golcüsü Megan Rapinoe'yu yan yana koyan Gabonlu oyuncu, "Şimdi nasıl Dünya Kupası'nı kazandıklarını biliyorum" ifadeleriyle gülme emojisi kullandı.

DEĞİŞİKLİĞİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Aubameyang, Mesut'un yeni saç tarzı için de "Kardeşim şimdiye kadar ki en iyi saç kesimin" ifadelerini kullanırken; 30 yaşındaki yıldız oyuncu da değişikliğin nedenini açıkladı. Mesut, Shkodran Mustafi ve Sead Kolasinac ile birlikte Alexandre Lacazette'e karşı girdiği topla kale direğine vurma yarışmasını kaybettiği için bu değişikliği yaptığını söyledi.