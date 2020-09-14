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14 Eylül 2020 Pazartesi 16:43 | Son Güncelleme:

Mesut Özil Kraliyet ailesine komşu olmak için 49 milyon TL'yi gözden çıkardı!

Mesut Özil Kraliyet ailesine komşu olmak için 49 milyon TL'yi gözden çıkardı!

Ünlü futbolcu Mesut Özil, Kraliyet üyeleri ve Beckham Ailesi'ne komşu olmaya hazırlanıyor. Özil, Cotswolds'dan malikane almak için kolları sıvadı.

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'de top koşturan Mesut Özil, devler ligine giriyor. Kişisel servetinin 100 milyon dolar olduğu konuşulan Özil, İngiliz basınında çıkan haberlere göre ülkenin en seçkin bölgesi Cotswolds'dan malikane almak için kolları sıvadı.

49 MİLYONU GÖZDEN ÇIKARDI

Eşi Amine Gülşe ve kızıyla Londra'daki 10 milyon pound'luk villada yaşayan Özil, yeni evi için de 5 milyon pound'u (yaklaşık 49 milyon TL) gözden çıkardı.

KRAL ÖZİL!

Bölgeye özgü tarihi malikanelerden birini alacak olan Mesut Özil, sadece Beckham'lara değil, Kraliyet Ailesi üyeleriyle de komşu olacak. Buradan ev sahibi olan isimlerden biri de Dikran Masis..

Futbolun efsane ismi David Beckham, pandemi sürecini eşi Victoria ve çocuklarıyla Cotswolds'daki malikanesinde geçirmişti.

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