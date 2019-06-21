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  3. Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe'nin yıllar sonra çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe'nin yıllar sonra çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe'nin yıllar sonra çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz haftalarda hayatını Mesut Özil ile birleştiren Amine Gülşe'nin çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. Amine Gülşe'nin bu fotoğrafı sosyal medyada büyük ses getirdi. Takipçileri Amine Gülşe'ye 'Küçükken de çok güzelmişsin' yorumları yaptı.

Aşklarını 7 Haziran'daki görkemli düğünleriyle resmileştiren Amine Gülşe Özil ile Mesut Özil, geçen gün soluğu Çeşme'de aldı. Balayına devam eden çift geçtiğimiz akşam Acun Ilıcalı ile birlikte yemek yedi. Bugün sosyal medyaya düşen bir fotoğraf ise sosyal medyayı adeta salladı. Amine Gülşe'nin çocukluk fotoğrafı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. 


AMİNE GÜLŞE KİMDİR?

Amine Gülşe, 30 Nisan 1993 yılında İsveç’de dünyaya geldi. Babası Irak Kerküklüdür. Babası Galatasaray’da disk atıcısıyken İsveç’e transfer olduktan sonra oraya yerleşmişler. Amine Gülşe de bu nedenle İsveç’te doğdu. Lise eğitimini İsveç'te İnternational High School Of The Guthenburg Region’da bitirdi.

2013 yılında abisi ve işlerinden dolayı babasını İsveç’te bırakarak annesi ile beraber İzmir'e gelerek yerleşti.

Yarışmaya İzmir’den katılarak 2014 yılında “Miss Turkey” güzellik yarışması birincisi oldu. 1. olan Amine Gülşeürkiye’yi Miss World (Dünya Güzellik)yarışmasında temsil edecek. 14 Aralık 2014 tarihinde Londra'da gerçekleştirilen Miss World Güzellik yarışmasında dereceye giremedi, birinci olan Güney Afrika Cumhuriyeti güzeli Rolene Strauss oldu.

2015 yılında "Asla Vazgeçmem" adlı dizide Tolgahan Sayışman ve Şafak Pekdemir ile birlikte başrolde oynamıştır.

 

 

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