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  3. Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin balayından ilk kare

Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin balayından ilk kare

Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin balayından ilk kare

Futbolcu Mesut Özil ile model ve oyuncu Amine Gülşe düğün sonrası balayına çıktı. Çift, balayından ilk fotoğraf paylaşımını yaptı.

Arsenal'de futbol hayatını sürdüren Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 7 Haziran Cuma günü evlenmişti.

Başkan Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğününe katılarak çiftin nikah şahitliğini yapmıştı.

Şu sıralar balayında olan çiftten Amine Gülşe, eşi Mesut Özil ile verdikleri bir aşk pozunu Instagram hesabı üzerinden kalp emojisi koyarak paylaştı. 

Çiftin düğünü öncesinde balayını Mesut Özil'in Çeşme'de yaptırdığı iki katlı süper lüks villa da geçireceği konuşuluyordu. 

Özil çifti, düğün töreni öncesi ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmış, Türk Kızılay'nın Türkiye'deki 14 farklı aşevinden 14 bin kişiye, Türkiye ve Suriye'de kamplarda kalan 2 bin mülteciye düğün yemeği vermişti.

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