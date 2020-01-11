Mesajları ifşa olan Rafet El Roman'dan güldüren atak! İfşa edeyim derken yine ifşa oldu

Flört ettiği sahne hesaplarla iki seferdir ifşa olan Rafet El Roman, son mesajıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Spor eğitmeni olan Şule Balmak şarkıcının kendisine yazdıklarını bir magazin sitesiyle paylaştı. Rafet El Roman'ın yazdığı mesajlarda Balmak'tan önce telefon numarasını istiyor. Ailesiyle yaşayıp yaşamadığını soruyor. Genç kızın Bursa'da olduğunu öğrenince de şöyle yazıyor: "İstanbul'da kız başınıza yaşamak zor olsa gerek. Umarım iyi arkadaşlarınız vardır."

"YORUM YOK, KONUŞMAYACAĞIM"

Şule Baymak bir süre sonra bu yazışmaları ifşa etti. Ardından bir gerçek daha ortaya çıktı. Şule, kendi fotoğrafları yerine Şili'de yaşayan bir Instagram fenomeni Sol Vasquez'in pozlarını kullanmıştı. Rafet El Roman konu üzerine "Yorum yok, konuşmayacağım" dedi.

6 GENÇ KIZI İFŞA ETTİ

Kendince 'intikam' almak isteyen Rafet El Roman, sosyal medyadan kendisine mesaj atan 6 genç kızı ifşa etti. Gelen mesajları sosyal medya hesabından yayınladı. Ancak çoğu sosyal medya kullanıcısı kızların masum olduğunu söyledi.

Rafet El Roman'a gelen yorumlardan bazıları şöyle:

-Kaç yaşında adamın uğraştığı şeye bakar mısınız?

-Bir insan neden Rafet El Roman'a DM atar?

-Hayran mesajlarını ifşa diye paylaşan Rafet El Roman sen ne mide bulandırıcı varlıksın.

-Kızları ifşa edeceğim derken yine kendini ifşalamış.