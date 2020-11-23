23 Kasım 2020 Pazartesi 02:40 | Son Güncelleme:
Meryl Streep'ten müzikal için rap şov
Okul dansına kız arkadaşıyla katılması yasaklanan Emma ismindeki genç bir kızın hikayesini anlatan The Prom isimli müzikal, Netflix için uyarlandı.
Okul dansına kız arkadaşıyla katılması yasaklanan Emma ismindeki genç bir kızın hikayesini anlatan The Prom isimli müzikal, Netflix için uyarlandı. Yapımda rol alan Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Meryl Streep, rolü için rap söyledi.
PARÇANIN SÖZLERİ
Tacını ya da süslü başlığını takmalısın
Şimdi maskarayı çıkarma zamanı
Gölgeye kimin ihtiyacı var?
Hiçbir şey daha sönük değil
Hayatı tüm renkleriyle yaşıyoruz
Fakat eğer ışıltın sönmeye başlarsa
Dışarı çık ve kendi yürüyüşünü başlat
Ve eğer birisi yeni bir dramaya başlarsa
Michelle Obama gibi karşılık vermektense olumlu düşün.