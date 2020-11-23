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23 Kasım 2020 Pazartesi 02:40 | Son Güncelleme:

Meryl Streep'ten müzikal için rap şov

Meryl Streep'ten müzikal için rap şov

Okul dansına kız arkadaşıyla katılması yasaklanan Emma ismindeki genç bir kızın hikayesini anlatan The Prom isimli müzikal, Netflix için uyarlandı.

Okul dansına kız arkadaşıyla katılması yasaklanan Emma ismindeki genç bir kızın hikayesini anlatan The Prom isimli müzikal, Netflix için uyarlandı. Yapımda rol alan Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Meryl Streep, rolü için rap söyledi. 

PARÇANIN SÖZLERİ

Tacını ya da süslü başlığını takmalısın

Şimdi maskarayı çıkarma zamanı

Gölgeye kimin ihtiyacı var?

Hiçbir şey daha sönük değil

Hayatı tüm renkleriyle yaşıyoruz

Fakat eğer ışıltın sönmeye başlarsa

Dışarı çık ve kendi yürüyüşünü başlat

Ve eğer birisi yeni bir dramaya başlarsa

Michelle Obama gibi karşılık vermektense olumlu düşün.

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