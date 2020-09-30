Meryem Uzerli'ye Al Pacino'dan davet!

Meryem Uzerli, Hollywood’un dev ismi Al Pacino tarafından yeni bir film projesini konuşmak üzere Los Angeles’a davet edildi. Ancak ikinci çocuğuna hamile olduğunu belirten güzel oyuncu, daveti erteledi. Uzerli, aralık ayında doğum yaptıktan 1 ay sonra Amerika’ya uçacak ve Oscar’lı oyuncuyla bir araya gelecek. “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde canlandırdığı ‘Hürrem’ karakteriyle dünya çapında şöhret olan Meryem Uzerli, Amerika’da da büyük ilgi görüyor.

“Baba”, “Kadın Kokusu” gibi efsanevi filmlerle adını sinema tarihine yazdıran Al Pacino ile dost olan güzel oyuncu, Los Angeles’a gittiği her fırsatta Pacino’yla da bir araya geliyor. Daha önce de bir araya gelip yemek yiyen ikili, fırsat buldukça yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuyor. Pacino’dan yine davet alan Meryem Uzerli, usta oyuncunun da içinde olduğu bir proje için görüşme yapacak. (Hürriyet)