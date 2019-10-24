Alacaklılar ulaşamıyor ama... 'Can ile görüşüyoruz'

Recep ASLAN

7. Boğaziçi Film Festivali’nde Meryem Uzerli’nin oynadığı ‘Kovan’ filmi izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini ve senaristliğini Eylem Kaftan’ın yaptığı film festivalde Ulusal Yarışma bölümünde yarışıyor. Gösterime katılan Meryem Uzerli, filmin doğaya dokunan yanına değinerek “Her mesleğin bir zorluğu var. Film yapmak tabii ki çok zor bir şey, çok önemli bir şey. Şu andaki doğanın durumu sebebiyle bence bu konuda aracılık etmek daha önemli. Arılar olmazsa biz olamayız” dedi. Uzerli’ye bir dönem kendisi dahil olmak üzere pek çok kişiyi dolandırıp yurtdışına kaçan kızı Lara’nın babası borsacı Can Ateş ile görüşüp görüşmediği soruldu. Soru karşısında yüzünün ifadesi bir anda değişen Uzerli ‘evet’ yanıtını verdi. Çevresini ve iş yaptığı şirketleri 30 milyon euro dolandırdığı söylenen Ateş’e alacaklıların ulaşamadığı söyleniyordu.