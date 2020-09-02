Meryem Uzerli'nin sevgilisi kim? Meryem Uzerli hamile mi?

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli 5 aylık hamile. Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürreym Sultan karakteriyle adından sıkça söz ettiren Meryem Uzerli 5 aylık hamile olduğunu açıkladı. Hamilelik haberini kendi ağzından açıklayan Uzerli, “5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz” şeklinde konuştu.



MERYEM UZERLİ'NİN SEVGİLİSİ KİM?

Meryem Uzerli ABD’li sevgilisi ile bir süredir Berlin’de yaşıyordu. Hamilelik haberini paylaşan Uzerli’nin sevgilisinin kimliğini açıklamaması ise sosyal medyada merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun Can Ateş ile olan ilişkisinden Lara adında bir kızı bulunuyordu.