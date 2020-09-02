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  3. Meryem Uzerli'nin sevgilisi kim? Meryem Uzerli hamile mi?
02 Eylül 2020 Çarşamba 20:15 | Son Güncelleme:

Meryem Uzerli'nin sevgilisi kim? Meryem Uzerli hamile mi?

Meryem Uzerli'nin sevgilisi kim" Meryem Uzerli hamile mi"

Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynadığı Hürrem Sultan karakteriyle akıllara kazınan Meryem Uzerli ikinci kez hamile olduğunu açıkladı. Sevgilisi ile bebek beklediğini söyleyen Uzerli, “5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek” ifadelerine yer verdi. Peki, Meryem Uzerli'nin sevgilisi kim?

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli 5 aylık hamile. Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürreym Sultan karakteriyle adından sıkça söz ettiren Meryem Uzerli 5 aylık hamile olduğunu açıkladı. Hamilelik haberini kendi ağzından açıklayan Uzerli, “5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz” şeklinde konuştu.

MERYEM UZERLİ'NİN SEVGİLİSİ KİM?

Meryem Uzerli ABD’li sevgilisi ile bir süredir Berlin’de yaşıyordu. Hamilelik haberini paylaşan Uzerli’nin sevgilisinin kimliğini açıklamaması ise sosyal medyada merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun Can Ateş ile olan ilişkisinden Lara adında bir kızı bulunuyordu.

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