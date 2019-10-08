Meryem Uzerli'den Netflix sürprizi! 'Dark' dizisine mi dahil olacak?

İki yıl önce ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’la izleyici karşısına çıkan Meryem Uzerli, dünyaya açılıyor. Oyuncunun, geçen hafta Netflix’te yayınlanan Alman dizisi ‘Dark’ için audition (deneme çekimi) verdiği ortaya çıktı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KAMERA KARŞISINA GEÇECEK

Videosu, projenin yaratıcıları Baran bo Odar ve Jantje Friese tarafından beğenilen oyuncu, anlaşma sağlanırsa, önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecek.

FESTİVAL DAVETLERİNİ KABUL ETMİYOR

Şu sıralar Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Uzerli’nin heyecanını ilk olarak ailesiyle paylaştığı öğrenildi. Üçüncü sezon çekimlerine devam eden yapım, bir çocuğun kaybolmasını konu ediyor. Projenin başrollerinde Louis Hofmann, Oliver Masucci ve Jördis Triebel yer alıyor. Yapıma dahil olabileceği için festival davetlerini kabul etmeyen oyuncu, 20 Ekim’de ‘Kovan’ filmi sebebiyle İstanbul’a gelecek.