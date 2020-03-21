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  3. Meryem Uzerli'den 7 yıl sonra gelen Muhteşem Yüzyıl itirafı

Meryem Uzerli'den 7 yıl sonra gelen Muhteşem Yüzyıl itirafı

Meryem Uzerli'den 7 yıl sonra gelen Muhteşem Yüzyıl itirafı

Mart 2013'te 'tükenmişlik sendromu'na yakalandığını belirterek ‘Muhteşem Yüzyıl'daki ‘Hürrem' rolünü bırakıp doğup büyüdüğü Berlin'e dönen oyuncu Meryem Uzerli, 7 yıl sonra bu olayı anlattı.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Uzerli ani bir kararla diziyi bırakarak Almanya'ya yerleşmişti. Daha sonra güzel oyuncunun "Tükenmişlik Sendromu"na yakalandığı öğrenilmişti.  Uzerli, 7 yıl sonra nasıl bu sendroma yakalandığını anlattı.

İşte Şamdan Dergisi'ne konuşan Meryem Uzerli'nin açıklamaları:

"Hiç kimseyi kırmamak adına her şeye ‘Evet’ deyip durdum.

Kendime çok sert davranıyordum. ‘Sen bir makinesin Meryem, bu makine çalışmak zorunda’ deyip duruyordum.

İç sesim sürekli ‘mükemmel ol’, ‘disiplini bırakma’ diyordu. Adeta robot gibi olmuştum.

Sonunda ekibe ‘Bu tempo bana çok ağır geliyor’ dedim.

Sendroma yakalandığımda artık şarjı biten bir makine haline gelmişti."


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