Meryem Uzerli'den 7 yıl sonra gelen Muhteşem Yüzyıl itirafı

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Uzerli ani bir kararla diziyi bırakarak Almanya'ya yerleşmişti. Daha sonra güzel oyuncunun "Tükenmişlik Sendromu"na yakalandığı öğrenilmişti. Uzerli, 7 yıl sonra nasıl bu sendroma yakalandığını anlattı.

İşte Şamdan Dergisi'ne konuşan Meryem Uzerli'nin açıklamaları:

"Hiç kimseyi kırmamak adına her şeye ‘Evet’ deyip durdum.

Kendime çok sert davranıyordum. ‘Sen bir makinesin Meryem, bu makine çalışmak zorunda’ deyip duruyordum.

İç sesim sürekli ‘mükemmel ol’, ‘disiplini bırakma’ diyordu. Adeta robot gibi olmuştum.

Sonunda ekibe ‘Bu tempo bana çok ağır geliyor’ dedim.

Sendroma yakalandığımda artık şarjı biten bir makine haline gelmişti."