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Meryem Uzerli ve Brad Pitt aynı filmde!

Meryem Uzerli ve Brad Pitt aynı filmde!

Bir süredir ekranlarda uzak duran oyuncu Meryem Uzerli'nin, dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Brad Pitt ile aynı projede yer alacağı konuşuluyor. Aynı zamanda kadın hakları üzerine yapılması planlanan projeye, Uzerli'nin de adının verildiği belirtildi.

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz akşam Paris'te düzenlenen UNESCO'nun davetine katıldı. Burada Avrupa Birliği stratejisti Meral Melika Duran ile buluşan Uzerli’nin, ünlü oyuncu Brad Pitt ile aynı projede yer alacağı konuşuldu.

Kadın hakları konusunda film projelerine de imza atan Duran ile konuşan ve yeni bir projenin de kapısını arayan Uzerli’nin Pitt ile kadın hakları üzerine bir kısa filmde yer alacağı söyleniyor. Zira Duran, Pitt ile Shawkat’ın yer alacağı projede Meryem Uzerli’nin de olmasını istemiş.

Meral Melika Duran, geçtiğimiz günlerde de Brad Pitt ve Irak asıllı sevgilisi Alia Shawkat ile Los Angeles’taki bir sergide bir araya gelmişti...


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