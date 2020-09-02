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  3. Meryem Uzerli hamile olduğu iddialarını doğruladı! Bebeğinin cinsiyetini de açıkladı
02 Eylül 2020 Çarşamba 15:21 | Son Güncelleme:

Meryem Uzerli hamile olduğu iddialarını doğruladı! Bebeğinin cinsiyetini de açıkladı

Meryem Uzerli hamile olduğu iddialarını doğruladı! Bebeğinin cinsiyetini de açıkladı

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde hayat verdiği Hürrem Sultan karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Meryem Uzerli'nin hamile olduğu iddia edilmiş, bir kız bebek daha beklediği öne sürülmüştü. Uzerli'den iddialara yanıt gecikmedi.

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteri ve sempatik Türkçesiyle, Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli, her hareketiyle magazin gündemine gelmeye devam ediyor. İmaj değişiminden sosyal medyada yaptığı paylaşımlara kadar ilgiyle takip edilen Uzerli hakkında son olarak şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

HAMİLE Mİ?

Zamazingo adlı bir magazin sayfasının iddiasına göre; bir süredir Amerikalı sevgilisiyle Berlin’de yaşayan Meryem Uzerli 6 aylık hamile. Burada bir kafe açan Uzerli; sessiz, sakin ve skandallardan uzak bir hayat seçerek yaşamaya başlamış. Ayrıca Can Ateş’ten olan kızı Lara’yı 2014 yılında dünyaya getiren oyuncu, yine bir kız bebek bekliyormuş.

İDDİALARI DOĞRULADI!

Meryem Uzerli'den iddialara yanıt gecikmedi. Tv100'ün haberine göre Uzerli, "Bebeğimiz 5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" dedi.

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