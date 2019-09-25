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  3. Meryem Uzerli fenalaştı! Uçaktan indirildi...

Meryem Uzerli fenalaştı! Uçaktan indirildi...

Meryem Uzerli fenalaştı! Uçaktan indirildi...

Oyuncu Meryem Uzerli, Berlin'den Adana'ya gitmek için bindiği uçakta fenalaştı. Bir anda kusmaya başlayan oyuncu, görevliler tarafından apar topar uçaktan indirildi.

Son dönemde etkinlikten etkinliğe koşan oyuncu Meryem Uzerli, bu sabah Berlin'den Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Kovan filminin gösterimine katılmak için uçağa bindi.

AŞIRI YORGUNLUK NEDENİYLE FENALAŞTI

Bir gün önce Emmy Ödülleri törenine katılan ve New York'tan dönen Uzerli, aşırı yorgunluk nedeniyle uçakta fenalaştı. Ünlü oyuncu kusmaya başlayınca görevliler tarafından uçaktan indirildi. Meryem Uzerli'nin durumu ile ilgili beklenen açıklama ise henüz gelmedi.

FİLMİNİN GÖSTERİMİNE KATILAMAYACAK

15.00'da Adana'da olması beklenen oyuncunun bu nedenle 17.30'daki başrolünü oynadığı "Kovan" filminin gösterimine katılamayacağı öğrenildi.

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