Arı korkusunu 'Kovan'la yendi 

Annesinin ‘arılara sahip çık’ vasiyetini yerine getirmeye çalışan Ayşe’nin hikâyesini anlatan filmin yönetmeni ve senaristi Eylem Kaftan, Meryem Uzerli’nin arı korkusunu bu rolüyle yendiğini söyledi. Kaftan, “Meryem Uzerli senaryoyu okurken çok korktu ve heyecanlandı. Özellikle arı saldırısı sahnesinde kendi korkusuyla yüzleşti” diye konuştu.