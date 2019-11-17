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  3. Arı korkusunu 'Kovan'la yendi 

Arı korkusunu 'Kovan'la yendi 

Arı korkusunu 'Kovan'la yendi 

Meryem Uzerli, Feyyaz Duman ve Hakan Karsak’ın başrollerini paylaştığı ‘Kovan’ filmi 2. Hollywood Türk Filmleri Festivali kapsamında sinemaseverlerle buluştu.

Annesinin ‘arılara sahip çık’ vasiyetini yerine getirmeye çalışan Ayşe’nin hikâyesini anlatan filmin yönetmeni ve senaristi Eylem Kaftan, Meryem Uzerli’nin arı korkusunu bu rolüyle yendiğini söyledi. Kaftan, “Meryem Uzerli senaryoyu okurken çok korktu ve heyecanlandı. Özellikle arı saldırısı sahnesinde kendi korkusuyla yüzleşti” diye konuştu. 


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